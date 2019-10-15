【瑞通推介】滙豐騰訊購沽證選擇

瑞通認股證牛熊證銷售部：市傳中方希望在月底再談判，才跟美方簽署首階段貿易協議；道指周一收報26,787點，跌29點。恒指周二(15日)早市大致靠穩，於26,500點之上爭持。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,100萬元，反映投資者續趁大市向上買入淡倉看跌。恒指牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

歐盟與英國進行密集式談判，尋求在10月底限期前達成脫歐協議，近日滙豐控股受北水追捧，帶動其股價連日上揚，昨曾升逾2%至60.35元的逾兩個月高位，今早於60元關口附近徘徊。昨分別有132萬元及95萬元淨流出其好倉和淡倉。

據報騰訊昨已恢復部分NBA賽事的視頻直播，另集團旗下有兩款遊戲最新獲批遊戲版號。騰訊昨升1%，盤中曾升破330元，今早好淡爭持，暫受制330元關口。分別有1,442萬元及1,188萬元在昨日淨流入其好倉和淡倉。

近期反覆向上的吉利汽車昨曾升抵14.1元創一個月高，但其後倒跌1.6%收市，報13.66元；今早高開後回軟，未能企穩13.6元。昨分別有6萬元和12萬元淨流入其好倉和淡倉。

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