【專家點評】中資航空股重新「起飛」？

內地公布十一長假的航空業客運情況。初步統計，7日共運送旅客1,280萬人次，按年增長5.1%，升幅低於去年的8.7%及17年的14.6%；日均飛行航班數量，按年升幅則由去年的6.1%，回落至今年的3.1%，平均客座率輕微下跌0.1個百分點至約84.9%。

從數據反映宏觀經濟因素不穩下，內地整體航空客運需求今年仍偏弱，但疲弱情況非一朝一夕，年初至今其他數據已漸見端倪，目前趨勢仍屬預期之內。向航空公司了解後，國際及地區航點當中，日本、泰國、南韓及東南亞國家，是內地旅客目前首選目的地。估計三大中資航空股，於十一長假整體可用座位公里收入，錄得負增長，內地航線收入跌幅較國際航線更大。

不過，維持看好中資航空股，因為行業估值吸引，未來1年預測市帳率約0.72倍，與10年低位0.7倍接近，料可提供理想風險回報。中美貿易戰已持續一段時間，投資者對宏觀環境拖累需求偏軟及人民幣隨時有貶值風險，應該有足夠心理準備，我們估計目前估值已反映大部分負面情緒。

中資航空股將公布的第三季業績，有望好過市場預期，或成股價催化劑。受惠政府降費措施，包括民航發展基金徵收減半、豁免國際航班航油的海運保險費用等，有助航空公司節省成本，我之前曾經估算，三大中資航空股今年盈利或因此平均被推高16%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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