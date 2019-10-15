【即市分析】銷售數據佳　舜宇值博？

舜宇上月受蘋果及華為發布最新手機消息刺激，股價一度見52周新高。而最新公布的9月份出貨量顯示，業務保持增長，手機鏡頭因市場份額上升，按年升逾4成。車載鏡頭亦升逾3成，其他光電產品出貨量更按年升271.8%。

雖然花旗報告指，舜宇9月出貨量略低於預期，惟手機鏡頭及車載鏡頭業務表現仍然穩健，故維持「買入」投資評級，目標價睇126元。至於另高盛則撐舜宇，指其客戶覆蓋面廣，單一客戶對其業務影響不大，三星更是舜宇手機鏡頭的最大客戶，佔其上半年毛利46%，維持其「買入」評級。

睇番走勢，舜宇形態上見大雙底，於上月突破雙底頸線後，股價大致於110至120元之間徘徊，成交亦見減少。無論是14天RSI或MACD都見轉弱，料有機會調整完再上，未來若守穩110元樓上，仍有望向上突破，否則有機會下試50天線107元，建議都係睇定啲，靜待低吸機會。

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