【信心散渙】兩房戶連環冧價　將軍澳中心見兩年低位

社會局勢動盪，震散業主信心，即使極具剛性需求的兩房單位，市場亦出現大量「倒退價」成交。將軍澳中心同類戶型單位，僅以655萬元售出，跌返2017年底水平。沙田好運中心有大兩房戶狠劈兩成，做價險守「六球」，較早前旺市跌價百萬元。

香港置業劉浩勤表示，將軍澳中心10座低層G室，實用面積438方呎，上月放盤叫價770萬元，之後四度減價共115萬元，減幅達14.9%，以呎價14,954元易手。他續稱，該盤11座中層G室，坐向與戶型相同，2017年底成交價亦為655萬元，可見新成交單位做價已返回當日水平。

上述單位平絕屋苑放盤，先後吸引多達20組客人睇樓，該盤現時叫價最低單位都要約720萬元。劉氏又指，目前肯減價的業主並不算太多，不過「一減就減到好平，現時只有好平的放盤，才有機會賣得出」，所以本月僅暫錄兩宗買賣。

新界上車單位亦連環「價崩」，示威亂局重災區之一的沙田市中心，區內七個主要屋苑上月只有7宗成交，本月交投繼續沉淪，暫僅錄4宗成交，個別業主割喉式減價吸客。美聯梁兆堅表示，上述好運中心桂林閣低層G室，實用面積425方呎，於半年前以750萬元放售，其後調減至650萬元，最終進一步減至600萬元售出，呎價14,118元。

他指，早前市況向好，這類大兩房做價可達700多萬元。而今年7月該座頂層同室單位，沒有電梯直達，故一般較市價低20%，而該單位當時亦以600萬元成交，反映最新售出的單位做價顯著回軟。

該行周志偉亦稱，屯門邁亞美海灣6座高層D室兩房戶，坐向全海景，兩個月前以710萬元放售，三度減價共110萬元，以600萬元易手，呎價11,650元。他續稱，同類型海景兩房現時叫價一般約650萬元。該座另一個高層同室單位，坐向及面積相同，去年6月登記成交價660萬元，相比下最新做價低約60萬元或約9.1%。

近期細價物業明顯跌價，粉嶺花都廣場撻訂貨重售，僅半個月已賣平34萬元。世紀21奇豐陳偉康表示，該屋苑5座中層A室，實用面積392方呎，於9月底曾經以517萬元成交，其後買家放棄交易。業主隨後重新放盤，叫價略為下調至510萬元，其後再劈至483萬元售出，相比原先成交價低約6.6%，呎價12,321元。

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