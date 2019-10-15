【保險百科】流感高峰提早殺到　醫保條款你要知…

甫踏進10月，城中已出現因流感入院的零星個案，港大學者形容「情況近10年罕見」，估計冬季流感高峰期將提早逼近。為防病情肆虐，普羅大眾除了加緊接種疫苗防患未然，不少人亦選擇在門診保險外另織一重醫療保險網， 藉以補償一旦感染住院期間產生的醫療費用。而大眾對流感的關注，亦間接促成了對自願醫保這個新產品的關注。

季節性流感分甲、乙、丙型三種，威力可大可小，小則到門診求醫後若已能逐漸痊愈，自願醫保則尚無用武之地。然而若不幸「開大」，可能引發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症需入院治療，自願醫保即可提供入院後的醫療保障。

不論相關醫療費用來自公私營醫院，即便是最基礎的「標準計劃」皆一律涵蓋，大部分病房及膳食保障額為最低限額每日750港元，每保單年度最多180日。若擔心屬高危一族的小童染病，家長亦可考慮為小朋友購買靈活計劃，保障額相對較高，甚至個別計劃可做到「全額賠償」，亦有不少另設賠償住院陪床費的升級保障，家長就能更安心與子女同度病榻下的漫漫長夜。

不少人誤以為自願醫保與門診就醫完全無關，其實，若醫生判定流感感染者需要住院，該次門診或急症診症，以及出院後90日內最多3次跟進門診，亦屬自願醫保計劃的保障之列，最低限額為每次580港元。反之，自願醫保的「緊急門診治療」保障一般只限意外，非任何急症皆屬此列。

買保險不外乎買個安心，市面上不同醫療保險的保障範疇五花八門，部分可能將法律規定要隔離的傳染病列為「不保事項」，或當流感演變成「流感大流行」時便不予保障，自願醫保雖因有政府規範而保障相對劃一，然為了所購的計劃最終能提供足夠並適合的保障，建議大眾仍需細閱條款，特別注意「不保事項」及字詞定義，減少詮釋上的誤會。

有見9月已出現成年人感染甲型流感需於深切治療部留醫的個案，加上不乏小童已因流感入院，是次流感高峰期來勢洶洶，宜透過各種預防措施，並配合醫保保障多管齊下，嚴陣以待。

自願醫保通(myVHIS)創辦人及行政總裁 麥融斌

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