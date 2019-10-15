【午市重點睇】人民幣呈強 油價受壓
2019年10月15日 12:02
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●亞洲市，美匯指數在98.4水平徘徊；圓匯續企108.3；歐元兌美元報1.103；英鎊報1.261。港匯續弱，最新處7.8453。離岸人民幣(CNH)高見7.0619。金價報1,495美元，布油回軟至58.92美元，紐油報53.23美元。道指期貨上升49點。
●港股26500爭持，恒生指數半日反覆跌15點或0.06%，報26,506點。https://bit.ly/2ppyKBf
-新股專輯：德視佳掛牌曾炒高1倍；半日收報11.8元，高招股價57%，每手賺4,300元。
-佳兆業擬發行美元優先票據。
-新股專輯：莊臣控股定價1元，認購一手中籤率50%。
-新股專輯：華營建築以每股1元定價。
-寶龍地產折讓配股，曾挫逾10%。
●【即市分析】
-銷售數據佳，舜宇值博？https://bit.ly/33skGWo
-汽車股彈唔起有原因… https://bit.ly/2OR99vR
-大市氣氛好轉，吼建行認購證。https://bit.ly/32jOxAc
●A股快報：滬深三大指數半日收跌0.5%至1%。https://bit.ly/32r0nc9
●亞洲股市：日股中段漲逾300點。https://bit.ly/2pgKgit
●港元拆息︰隔夜息跌穿1厘，1個月期跌至1.62厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0708，較上日再上調17點子，呈三連升。
●人行定向降準料釋400億元人民幣，無逆回購操作。
●中國9月CPI按年升3%，豬肉價格飆近七成。https://bit.ly/2IOTLfS
●又一家！傳花旗計劃在中國設全資證券業務。
●黑田東彥：有需要時日央行會毫不猶豫加推寬鬆措施。
●澳洲央行：準備考慮再放寬政策，支持經濟。
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