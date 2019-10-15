渣打香港：睇好內地及美國股市 英鎊上望1.3

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，第四季逆風料將轉向，投資環境較為正面。中長線而言，所有資產中最看好股票，建議投資者不要將目光局限於港股，偏好內地及美國股市。

他認為，中美兩國央行均有意出手拉動經濟發展，其中美股相比其他股市較具防守力，料第三季盈利表現不會太差，且明年更有復甦機會。至於內地股市的估值吸引，政府往後有望加推刺激政策，後市有望再上，其中消費板塊可看高一線。

展望港股後市，梁認為投資評級僅屬中性，料恒指表現受中美貿易戰及本地不穩因素影響，第四季整體表現將呈好淡爭持格局，並將持續跑輸內地股市。不過，恒指估值與中美股市有一定落差，相信未來下行空間亦有限，料於26,000點有支持。

外匯方面，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠認為，英國無協議脫歐的機會低企，而且英鎊的估值較低，短線看好英鎊表現，料升穿1.27後，可進一步上試1.3水平。至於人民幣短線將於7.07至7.19區間內波動，暫無大幅貶值空間。未來能否進一步升穿七算，則視乎中美貿易談判而定。

不過梁認為，中美貿易前景仍存在不確定性，預計今年內難以達成全面貿易協議。此外，相信美國今年內將再減息一次，而且明年仍有機會繼續減息，料有助經濟免於明年陷入衰退。

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