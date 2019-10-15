【專家點評】華潤燃氣買定炒業績

經過13輪會談，美國特朗普與中國國務院副總理劉鶴會面後，中美雙方達成第一階段協議。美國對中國貨品原定於本周加徵關稅暫緩，至於12月生效的新關稅，卻不見提及。中國同意採購400億至500億美元農產品，也只是象徵式行動，作一個交代。現在只是過第一階段，尚不知未來要打多少局，貿談繼續談。

深入細看下，真的看不出雙方有甚麼重大改善關係。對美國而言，好處較多，延遲關稅，有利美國企業進口，中國加碼買農產品，有利農民對特朗普支持。美股呈強。

內地滬綜指重越3,000點關口，央行將對省級行政區域內經營的城市商業銀行，下調存款準備金率0.5個百分點，以對小微民企釋放流動性。恒指近日一口氣重新收復多條移動平均線，且力守於26,500點水平，短線樂觀。

集團擁有規模龐大的客戶群，燃氣項目大部分位於經濟發達城市，銷量較穩定。北方冬季取暖日子來臨，下游需求增，有利下半年業績。建議候低吸納，目標價46.3元，跌穿36.5元止蝕。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082。)

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