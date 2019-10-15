樓價UPDATES：投資者趁市弱入市錦綉花園洋房

近日二手樓市觀望氣氛濃厚，不少買家期望較大議價空間，有投資者趁低吸納元朗錦綉花園洋房。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山學士臺3座高層F室，實用面積約649方呎，為三房一套間隔，望海景。放盤近5個月，叫價由1,350萬元減至1,170萬元交吉易手，減價180萬元或13%，實用呎價約18,028元。現時屋苑約有20個放售，叫價由約1,000萬元起。

●上環帝后華庭2座低層F室兩房戶，實用面積393方呎，向東北，以2.1萬元租出，實用呎租53.4元。按業主於2008年8月購入價358萬元計，租金回報率7厘。

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九龍區

●土瓜灣港圖灣中層A室，實用面積874方呎，屬三房一套間隔，另設工人套房，座向東南方，望全海景。最初開價1,680萬元，議價後，以1,555萬元成交，實用呎價17,792元，低市價約8%。買家為同區用家，鍾情上址景觀，議價後即決定入市。據了解，屋苑對上一宗成交於今年6月錄得，當時一個低層用面積890方呎C室，以1,638萬元成交，實用呎價18,404元。

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新界區

●錦綉花園E段2街單號屋，實用面積846方呎，連租約以880萬元沽出，實用呎價10,402元，低市價約15%，屬同類型洋房近期新低價。買家為投資者，鍾情上址位處單邊，價錢合理，購入作收租。原業主於1993年以238萬元入市，持貨約26年帳面獲利約642萬元。

●荃灣海濱花園8座低層E室，實用面積437方呎，兩房間隔，原叫價600萬元，最近減價至573萬元沽出，實用呎價13,112元。原業主於2010年以208萬元購入，持貨約9年帳面獲利365萬元。

●馬鞍山海濤居2座高層B室，實用面積932方呎，屬套三房間隔，開價約1,580萬元放售，議價後以1,550萬元易手，實用呎價16,631元。原業主於2007年以592萬元購入，升值約1.6倍。

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