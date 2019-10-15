【外媒分析】別被「豬隊友」迷惑　內地恐面臨通縮

美國財經媒體彭博社經濟學家曲天石和亞洲首席經濟學家舒暢撰文稱，9月物價數據對中國的通脹狀況和經濟前景發出了憂喜參半的信號，就是：整體通脹看似強勁，但核心通脹低迷，反映工廠出貨價格的生產者價格指數(PPI)更是下滑。簡而言之，就是強勁的食品價格掩蓋了通脹潛在的低迷趨勢。

因此，他們仍認為，「通縮」是中國主要風險，或者至少是通脹收縮，而非通脹上升。這意味着中國人民銀行(即中國央行)面臨加碼貨幣寬鬆的更大壓力。

【內地通脹怎麼了？】

內地公布，9月消費者價格指數(CPI)(即俗稱「通脹」)按年升3%，高於8月的2.8%，也高於市場預期的2.9%。食品價格上漲仍然是整體通脹超標的主因，期內豬肉價格按年狂飆了69.3%，升幅高於8月的46.7%。

若撇除食品，核心通脹保持低迷，按年僅升1.5%，與8月一樣，亦是連續第13個月低於2%。與此同時，PPI按年跌1.2%，較8月跌0.8%有所擴大，並為連續第3個月下滑，凸顯出工業部門通縮加劇，「死物」價格續降。

換言之，整體通脹、核心通脹，以及PPI之間有很大落差，而豬肉價格繼續飆升，可能會持續推高整體通脹。然而，內地經濟增長放緩，一定會影響需求不振，這是大勢，即意味着潛在通脹低迷，正如核心通脹及PPI一樣。

【食品升幅實在驚人】

上述提到，食品價格仍是通脹壓力的主要來源，9月按年上漲11.2%，8月為升10%，主要是豬肉推動，單是豬價就貢獻了整體通脹約2個百分點，而計算通脹的其中一個因素──服務項目價格，則按年升幅放緩至1.3%，為2015年2月以來最低，反映內地整體需求是放緩。

PPI方面，汽油價格按年跌12.1%，較8月跌10.2%為大；再者，原材料和耐用消費品價格按年分別下降4.8%和1.8%，反映大宗商品價格下降，依然是整體PPI跌幅擴大的主因。

值得留意的是，9月石油和天然氣出廠價格按年下降了13.4%，8月則跌9.1%，這繼續打壓下游相關產業的價格，例如化工材料和化纖服裝。鋼鐵價格按年下滑5.8%，降幅高於8月的3.1%，汽車出廠價格按年亦跌0.8%，為連續第12個月下滑，凸顯內地消費低迷。

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