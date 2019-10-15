南岸集團出售持有十三第酒店附屬公司4成權益

該集團今年1月已披露有關十三第酒店正尋求注資，惟交易多番延期，至今歷時接近一年。

另外，南岸6月底宣布向一名獨立第三方人士出售24輛勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，套現2,400萬元去償還銀行貸款，每輛平均售價僅100萬元，較公司2014年平均每部入貨價低逾八成。

事實上，南岸業績表現差勁，公司7月中公布截至2019年3月底止之未經審核全年業績，錄得股東應佔虧損逾58.47億元，不僅較對上一年度顯著增加2.71倍，並且為連續6年錄得虧損，累積虧損金額超過77億元。

業績通告顯示，期內酒店物業/發展中酒店之減值虧損超過33.95億元，按年顯著增加超過1.82倍，並且錄得預付土地租賃付款之減值虧損10.37億元，以及物業、機械及設備之減值虧損逾2.63億元。

南岸股份周二(15日)開市前申請停牌，停牌前報0.094元。

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