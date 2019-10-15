龔成　想搵錢？必須掌握呢個投資技巧…

投資在自己身上比任何的投資物更為重要，知識方面的投資不用多說，而今次我想講講人際網絡的投資。

--從小開始投資--

他們的目的不是要為小朋友立刻建立甚麼關係，而是從小開始為小朋友建立一個優質的網絡圈，並結識一群有質素的人，希望小朋友的發展更為優質。

因為小朋友不懂分好與壞，不知甚麼是好的朋友或壞的朋友，故家長就作為這個角色，為小朋友選擇，令他在一群有質素的朋友圈中成長，從而影響他的價值觀，為將來的種種作起點的部署。當然這麼早就部署是好是壞我不知道，不過總括來說，這可說是人際網絡上的超長線投資。

當我們踏入商業社會中，人際網絡的確能令自己的價值提升，這絕對是一種實在的投資，運用得好就能創造財富，正是這個原因，令不少人每年都願意花過萬元去參加各商會，就是想擴展自己的人脈網絡，提升自己的價值，創造更多機會。

--無奈的現實--

聽起來好像好現實，但在商業世界裏，這可說是工作的其中一部分。若你有一個強大的人際網絡，這已經有很大的價值，不少人都會想透過你而去認識那些人，你就能從中獲得利益，又或參與當中的機會。

為甚麼那些球會的入會費那麼貴，主要原因就是其背後的價值(你估他們真的那麼喜歡打波？)，不少都是大老闆級的人際網絡，當中當然包含了不少商機。同時，這些甚麼會籍往往是身份的象徵，令一個人的表面價值得以提升。

而提到表面價值，這亦值得講講，在現實的商業世界中，表面價值無奈是有其實質的作用，這是一種價值的投資。在做生意時，總有些傾生意的對手只著重表面的東西，見到你身光頸靚，就對你的信心大增，認為你在財政上很有實力，因而願意和你合作。所以，這亦是一種錢搵錢的投資技巧。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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