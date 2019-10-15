【市後重點睇】美匯企98.4　道期升115點

美匯指數處98.4；日圓兌美元108.3徘徊；歐元兌美元報1.1025；英鎊報1.2665。港匯7.8450上落。離岸人民幣(CNH)回軟，報7.0785。金價企1,492美元，布油報59.01美元，紐油報53.21美元。道指期貨升115點。

●市後關注點

-16:30 英國8月失業率

-20:30 美國10月帝國製造業指數

-雅生活曾挫9%，有股東沽貨套現逾10億。

-傲迪瑪汽車再飆兩倍，3日炒高6倍。

-新股專輯：德視佳掛牌收報11元，較招股價7.5元高46.6%，每手賺3,500元。

●中國9月CPI按年升3%，豬肉價格飆近七成。

●歐股高開後升幅收窄，當中英國富時100指數報7,225點，升12點或0.17%；德國DAX指數報12,565點，升79點或0.64%；法國CAC指數報5,682點，升39點或0.7%。

●瑞銀：中資股上升空間有限，看好必需消費品板塊。

●東方匯理：內地教育業有強烈消費成分，前景樂觀。

●渣打香港：睇好內地及美國股市，英鎊上望1.3。

●歐盟透露本周內或完成脫歐談判，鎊匯急升。

●全球經貿戰：別太擔心！內地官媒澄清中美立場一致。

●新盤混戰：天寰累售807伙，套現93億元。

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