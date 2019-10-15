【市後重點睇】美匯企98.4 道期升115點
2019年10月15日 16:12
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美匯指數處98.4；日圓兌美元108.3徘徊；歐元兌美元報1.1025；英鎊報1.2665。港匯7.8450上落。離岸人民幣(CNH)回軟，報7.0785。金價企1,492美元，布油報59.01美元，紐油報53.21美元。道指期貨升115點。
●市後關注點
-16:30 英國8月失業率
-20:30 美國10月帝國製造業指數
●恒生指數全日跌17點或0.07%，報26,503點；三大內地電訊股捱沽，中國聯通、中國電信及中國移動分別跌3.01%、1.37%及0.9%。https://bit.ly/2ppyKBf
-雅生活曾挫9%，有股東沽貨套現逾10億。
-傲迪瑪汽車再飆兩倍，3日炒高6倍。
-新股專輯：德視佳掛牌收報11元，較招股價7.5元高46.6%，每手賺3,500元。
●A股快報：滬綜指失守3000點，茅台首見千二人幣。https://bit.ly/32r0nc9
●中國9月CPI按年升3%，豬肉價格飆近七成。
-【專家分析】豬價拉升內地通脹，大行估將逼近4%。https://bit.ly/2OKVYg1
●亞洲股市：日股收升408點，零售股炒上。https://bit.ly/2pgKgit
●歐股高開後升幅收窄，當中英國富時100指數報7,225點，升12點或0.17%；德國DAX指數報12,565點，升79點或0.64%；法國CAC指數報5,682點，升39點或0.7%。
●瑞銀：中資股上升空間有限，看好必需消費品板塊。
●東方匯理：內地教育業有強烈消費成分，前景樂觀。
●渣打香港：睇好內地及美國股市，英鎊上望1.3。
●歐盟透露本周內或完成脫歐談判，鎊匯急升。
●全球經貿戰：別太擔心！內地官媒澄清中美立場一致。
●【專家點評】華潤燃氣買定炒業績。https://bit.ly/2oLTfbo
●【即市分析】領展逢高買認沽證。https://bit.ly/2oLTcwe
●新盤混戰：天寰累售807伙，套現93億元。
-【多圖】天寰現樓單位及會所首度曝光。https://bit.ly/31g5c6r
●【共度時艱】新地寬減受示威活動影響商戶租金。https://bit.ly/2qhfEy1
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