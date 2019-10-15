擴大開放！內地修例准外資險企境內設公司

內媒周二(15日)報道，國務院公布《國務院關於修改〈中華人民共和國外資保險公司管理條例〉和〈中華人民共和國外資銀行管理條例〉的決定》，自公布之日起施行。

《中華人民共和國外資保險公司管理條例》的主要修改內容，為取消申請設立外資保險公司的外國保險公司應當經營保險業務30年以上，且在中國境內已經設立代表機構2年以上的條件；允許外國保險集團公司在中國境內投資設立外資保險公司，允許境外金融機構入股外資保險公司。

《中華人民共和國外資銀行管理條例》的主要修改內容，一是取消擬設外商獨資銀行的唯一或者控股股東、擬設中外合資銀行的外方唯一或者主要股東、擬設分行的外國銀行在提出設立申請前1年年末總資產的條件，取消擬設中外合資銀行的中方唯一或者主要股東應當為金融機構的條件。

二是規定外國銀行可以在中國境內同時設立外商獨資銀行和外國銀行分行，或同時設立中外合資銀行和外國銀行分行。三是放寬對外資銀行業務的限制，允許其從事代理發行、代理兌付、承銷政府債券以及代理收付款項業務，將外國銀行分行可以吸收中國境內公民定期存款的數額下限由每筆不少於100萬元人民幣(下同)改為每筆不少於50萬元，並取消對外資銀行開辦人民幣業務的審批。

四是改進對外國銀行分行的監管措施，放寬外國銀行分行持有一定比例生息資產的要求，對資本充足率持續符合有關規定的外國銀行在中國境內的分行，放寬其人民幣資金份額與其人民幣風險資產的比例限制。

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