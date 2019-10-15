立橋人壽推可扣稅延期年金產品　保證內部回報率2.4%

立橋人壽行政總裁李滿能表示，立橋人壽於第三季共推出3個保險產品，由7月底至9月底止的銷售業績理想，期內錄得的總保費以千萬元計算，惟未有透露實質金額。

以保單銷售數量計算，最受歡迎的產品為五年短期儲蓄保障及危疾保障產品。他指出，旗下短期儲蓄產品易於理解，且保證回報率達3.6%，或為市場上最高，故反應較為理想。

他透露，目前公司與超過50間保險經紀行合作，保單的銷售主要來自經紀渠道。由於培訓保險代理需時，暫時公司代理數目僅為20至30名，冀明年人數可大幅擴充至300名，未來亦會繼續增加合作經紀行的數目。

展望發展方向，他指香港人口老齡化趨勢持續，香港50歲或以上的人口佔比逾四成，為保險業一大商機。目前以高端中產及銀髮族為主要銷售目標，未來亦會陸續出較為簡單的保險產品，透過網上渠道銷售。

立橋人壽今日亦推出兩個新的保險產品，其中包括一個可扣稅延期年金產品，以45歲非吸煙男性投保為例，每年繳交保費2萬美元，繳付5年保費後，將設有20年的年金入息期，保證內部回報率為2.4%。

李氏指，今年下半年公司已推出5個新產品，目標於年底前。再加入3至5個新產品，包括人壽、儲蓄及醫療。他透露已提交一個延期年金產品及一個自願醫保產品申請，正在審批當中。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。