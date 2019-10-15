【零售寒冬】莎莎上季香港銷售額瀉35%　首要保員工生計

其中，在港澳市場，零售及批發營業額按年下跌24.1%，同店銷售則下降28.5%。跌幅受交易宗數下降21.9%所影響，主要由於內地客的交易宗數跌37.7%，而本地客則微跌1.7%。本地客及內地客的每宗交易平均金額則分別上升2.2%及3.3%，惟顧客組合的比例轉變，導致整體每宗交易平均金額下跌5.4%。

在香港市場，第2季度的整體銷售表現疲弱，主要是由於訪港人數下跌，中國內地的訪港遊客數字在經歷連續17個月的正增長後，於7月份首次錄得按年跌幅，及後的跌勢更加嚴重。由於內地客的銷售佔比較高，因而拖累香港市場第2財季的整體銷售額下跌35.2%。其中，內地客的交易宗數急劇下跌51.2%，而本地客則下跌3%。此外，部分店舖於第2財季的營業時間縮短，亦導致銷售下降。

鑑於香港目前不明朗的經營環境，集團正積極採取不同的應變措施以應付各種挑戰。店舖租金為最大營運開支之一，亦是集團首要的減省成本目標，部分街舖的業主願意短期減租共度時艱。店舖的盈利能力乃集團重要的營運指標，集團會持續審視市場情況，根據每間店舖的銷售及盈利能力的影響，爭取相應的租金減幅，並於有需要時縮減店舖面積或轉租附近成本較低的店舖，以維持店舖網絡的競爭力，保障店舖的盈利能力，並在此艱難時間把保障員工生計放在大前提。

與此同時，集團實施多項控制成本措施，優化工作流程，妥善管理人力資源，盡可能減省各項營運開支，審慎理財。集團推出更多折扣優惠促進銷售，積極改善存貨管理，雖然毛利率可能會受壓，不過有助集團減低存貨成本、保留現金及管理整體的業務風險。此外，集團將於10月底前正式推出微信小程序，讓顧客享受線上線下無縫購物體驗，前線銷售員亦能於網上平台繼續與顧客進行互動和產品銷售，加強顧客關係並推動生意。

於第2季度，港澳以外之市場(包括中國內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿)的零售及批發業務營業額則下跌2.2%。

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