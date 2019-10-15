【大行報告】憧憬美團「染藍」　恐「美麗的誤會」

恒生指數公司將於11月8日公布新一輪季度檢討，並於12月6日收市後生效。摩通表示，以去年第四季至今年第三季市值計算，美團在合資格股票中已排行第15位，當快速納入新規今年12月實施後，美團有機會獲納入為恒指成分股。

該行續稱，美團屬於資訊科技行業股份，相關行業於恒指成分股中的佔比較少，由於恒指重視行業的平衡，故增加了美團獲納入恒指成分股的機會。現時美團已是很多主要指數包括MSCI新興市場指數及富時中國50指數等成分股，但由於上市時間短，未符合恒指要求公司上市最少兩年的基本規定，除非公司市值夠大，方可作快速納入。此外，由於美團沒有派息，料不符合納入國指的要求。

摩通估計，倘美團獲納入恒指成分股，其於指數的權重約為3.61%，被動基金或需吸納9,700萬股美團股份。

近月美團股價屢創新高，上周四便曾高見93.65元的上市新高，之後雖有整固，但今日(15日)美團扭轉對上兩個交易日的回吐，最多曾升3.64%，高見91.2元，收市依然升3.13%，報90.75元。

不過，有券商坦言，事實上現時恒指公司並不容許「同股不同權」公司、合訂證券和外國公司成為藍籌股，慎防只是市場「美麗的誤會」。

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