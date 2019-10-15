粉絲注意！大新推出全新Hello Kitty信用卡　嚟緊仲有...

嚟緊係Hello Kitty嘅45周年慶，同佢合作咗超過15年嘅大新銀行，推出全新直版限量版信用卡，設計採用Hello Kitty經典復古造型，更用咗標誌性嘅大紅色！

大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管布少敏(Sherry)為咗配合主題，都着返條充滿少女心嘅粉紅色裙出席記者會！佢話，銀行每隔幾年，都會推出Hello Kitty唔同造型嘅信用卡，優雅氣質嘅有，時尚型格嘅都有，客戶有新鮮感，自然留住佢地嘅心！Sherry亦透露，全因Hello kitty，綜合理財及VIP Banking新客戶每年增長約6至7%！

Sherry分享指，Hello Kitty嘅客戶有較強嘅凝聚力量，針對客戶鍾意分享嘅特性，公司投其所好，定期搞啲以Hello Kitty為主題嘅活動，客戶可以參與之餘，仲可以順便宣傳埋自己，達成Win-Win局面！

嚟緊11月1號開始，一連兩日將會喺西九文化區舉辦「Hello Kitty Run-derful Party」，有靚靚嘅booth可以同Hello Kitty影相之餘，仲可以去同佢野餐同參加跑步比賽！

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