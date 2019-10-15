惠譽調低恒大評級展望至「穩定」

惠譽解釋，調低恒大評級展望是因恒大的合約銷售表現平平，非房地產開發業務的支出增加，導致應付帳款增加，而且其對短期債務的依賴程度提高，這些因素將削弱該公司減債能力。

惠譽指出，恒大的槓桿比率(按照就對外擔保作出調整後的淨負債與調整後庫存之比衡量)已從2018年的44%，降至2019年上半年的41%，但這主因是其貿易應付帳款已從2018年的4,240億元人民幣(下同)增至4,950億元。此外，為提供建設資金，恒大貿易應付帳款與總庫存的比率已從0.3倍升至0.4倍。

惠譽預計，2019年至2020年間恒大的槓桿率將再次上升，達42至43%，原因是該公司激進拿地及投資電動車業務，但恒大並無經營後者的經驗。在合約銷售增速放緩及中國房地產行業放緩的背景下，恒大正增加購地支出，來買入工廠周邊的住宅用地和商業用地。

事實上，恒大的土地儲備已從2018年上半年的3.05億平方米和2018年的3.03億平方米，增至2019年上半年的3.19億平方米。2019年上半年，該公司拿地成本與合約銷售額的比率達27%，而2018年為15%。惠譽預計，鑑於恒大的土地儲備足以支援5至6年的開發需求，2019年至2021年間，該公司拿地成本與合同銷售額的比率將降至18到21%。

惠譽又預計，恒大的今年合約銷售額將與2018年5,510億元的銷售規模相當，低於該公司6,000億元的銷售目標。雖然恒大的業務模式，決定了其營運現金流應會在增長放緩時增加，但實際情況可能並非如此，原因在於惠譽料恒大的拿地規模及電動車業務的資本支出規模將擴大，從而導致營運現金流走弱。

該機構續指，恒大高度依賴短期債務。2019年上半年恒大短期債務佔其總債務的比例為46%，雖然低過2017年和2018年全年，但仍高於同業。恒大稱，將發行期限較長的債務，但這可能需要時間，因其短期債務中有很大部分為建設貸款。

惠譽又稱，恒大的非房地產開發業務持續產生資本支出。2019年上半年恒大支出140億元用於收購電動車企、拿地及設立工廠，預計2019年下半年恒大電動車業務的資本支出將為60億元，而該公司計劃2020和2021年每年支出50億到100億元於非房地產業務，包括電動車的研發和生產。惠譽幾乎完全未考慮恒大非房地產業務對其評級所起的支持作用，因該業務對恒大經常性收入的貢獻度極小。

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