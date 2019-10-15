抖音為咗撼Facebook　可以進取到咁...

早排社交媒體Facebook(Fb)創辦人兼行政總裁朱克伯格嘅公司內部會議錄音洩出，畀全世界知道咗朱仔有幾驚輸畀抖音。

難怪佢擔心，喂！想像吓，有個後生過你嘅女士好「欣賞」你老公，不但常時「五餸一湯」希望你老公賞面，最近仲搬咗去你兩夫婦以前老家住，而且就喺你哋現時屋企後面......嗱抖音就係咁進取，唔係唔驚呀嘛！

話說，抖音最近於硅谷開咗個新辦公室，正正係Fb旗下WhatsApp嘅舊Office，好近Fb總部。唔止咁，抖音仲出高兩成人工向Fb挖角，自舊年計起，就至少已經撬走咗Fb廿幾人！

查實抖音由Day One，就已經逼埋Fb身。抖音母公司字節跳動2017年推出抖音嘅國際版「Tik Tok」，之後收購埋Musical.ly，吸收龐大歐美用戶，紅爆歐美，聽講至今全球下載次數已逾9.5億次，現時每日活躍用戶有700萬。

雖則抖音每日活躍戶仍比唔上Fb現時嘅2.1億，不過Fb呢2.1億係包埋IG、Messenger同WhatsApp喎！而廣告個餅係得咁大，抖音要賺錢，去搶原屬Fb嘅廣告就梗啦！

點解咁多人迷抖音？佢好玩之處在於，乜人都可以製作「自Hi」MV視訊，每段片長僅15秒，用家可以在App內編輯，配上歌詞、曲風，對埋嘴型拍出段屬於自己嘅動作同效果，即可發布呃Like。

逢可「自Hi」嘅嘢，幾時都易上癮㗎啦！

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