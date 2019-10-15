理財Campus：投資美公用股 　最緊要「息」合

●初階股友：先吼ETF分散風險

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，如果投資者想尋找海外的公用股或高息股收息，先留意兩大注意事項。首先，投資日股、歐股等要面對匯率風險，即使賺價賺息，但若蝕了匯水，都未必划算，故不太建議。另一邊廂，投資美股不用擔心匯率大跌，但留意涉及30%股息稅，所以要揀得精明。

美股有一些大型企業，能維持每年派息穩定地上升。他建議不諳美股的投資者，可透過投資交易所買賣基金(ETF)分散風險，例如可考慮追蹤標普500股息貴族指數的ProShares標普500股息貴族ETF(美股：NOBL)。能被納入此指數的股份，都是至少過去25年每年都增加每股派息。

此ETF現時股息率約2厘，並不算高，但勝在價格表現不俗，年內升近17%。另由於股息稅率高，所以美企較熱衷股份回購多於派息，而回購一般可為股價帶來支持。

美股投資者蔡逸飛表示，鍾情公用股而又不想煩揀股的投資者，可以考慮SPDR公用股ETF(美股：XLU)。它包含標普500指數中約29隻公用事業股份，較只買入個別股票穩陣，但缺點是這些成分股有跑贏也有跑輸，一籃子買較難跑贏大市。此ETF價格年內升約兩成，股息率約2.9%。

●進階股民：可博水務及電訊類

蔡逸飛指，部分公用股年初至今表現佳，並跑贏公用股指數。美國水務公司(美股：AWK)的業務包括供水和污水處理，大約覆蓋美國46個州和加拿大安大略省共1,500萬人。現時其股息率1.64%，市盈率36倍，年內升逾34%，今年9月曾升至接近130美元的高位。

要注意是此公司的負債比率接近六成，較香港公用股普遍的兩至三成高，但這情況在外國公用股之間常見，原因是美國融資成本較低，若公司能負擔，可運用較高槓桿去做更多收購合併，以維持盈利增長。因此，他認為投資外國公用股收息以外，不忘股價增長潛力。

另一間他認為可留意的公用股是NextEra Energy(美股：NEE)。公司大部分收入來自風能和太陽能等潔淨能源，涉足北美多個州份，並在佛羅里達州有領導地位。標普500公用股指數中有不少公司從事電力，該公司表現相對好，股價年內升逾31%，市盈率28倍，股息率2.18%，負債比率約五成。

公用股以外，外國電訊公司的息率也吸引，例如AT&T(美股：T)、Verizon(美股：VZ)的股息率分別有約5.4%和4.1%，惟要注意5G概念未必炒得起，因前期基站投資成本高，但5G月費計劃收入未必幫補很多。儘管息率吸引，但有機會賺息蝕價。

馮宏遠指，若不想買ETF，亦可從標普股息貴族指數中揀選心儀的股份直接買入。其中，可口可樂(美股：KO)、3M(美股：MMM)、高樂氏(美股：CLX)、強生(美股：JNJ)可作考慮。

上述股份的共通點是與生活必需品相關，且公司現金流強勁，有餘錢會進行股份回購。雖然上述4隻股份的股息率有逾2至3厘，但股價表現不算突出。其中，3M年內下挫約15%。

他補充，該指數以外，亦可揀選業務和派息較穩定的REITs(房地產投資信託基金)。例子包括投資醫療養老設施的Welltower(美股：WELL)、投資數據中心的Equinix(美股：EQIX)、以及美國無線及廣播塔供應商American Tower Corporation(美股：AMT)。三者中以Equinix價格年內漲逾六成表現最佳，但息率只有1.73%。

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