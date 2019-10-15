【財經評論】豬價掩飾通脹弱　人幣貶值反添壓

內地公布9月通脹數據，繼8月後再次超出市場預期，並升至3%的近6年高位，與官方今年初訂下的3%目標一致，即已抵達「警戒線」。表面上，這似乎限制了央行透過放水來挽救經濟的策略，但實際上，內地恐陷入更廣泛的通縮危機，同時折射出民眾消費意欲偏低，央行反而需加碼寬鬆，人民幣貶值壓力更大。

觀乎內地上月數據，主要受到食品價格上漲拖累，單是豬肉價格就按年急飆近七成，大幅高於8月的46.7%，再計及其他肉類，已推高整體通脹約兩個百分點，即佔據了9月通脹三分之二。換言之，非食品類別的通脹實際是非常低，反映內地整體需求是放緩，絕非因需求龐大而推高物價，引發通脹升溫。因此，若撇除食品及能源價格，9月核心通脹只有1.5%左右，與8月相同，若以國際央行的通脹目標2%相比，更屬於非常溫和的水平，意味着內地的放水空間與歐美相若。

更重要的是，反映內地工廠出貨價格的生產者物價指數(PPI)9月按年下跌1.2%，跌幅不但較8月的0.8%有所擴大，更是連續3個月負增長，並創逾3年新低，凸顯出「死物」通縮加劇，正正折射出市場需求低迷，未能拉高原材料價格。

因此，目前內地的困局是整體通脹表面雖高，但實質是核心通脹及PPI十分低迷。由於通脹只因豬肉等禽肉類別價格飆升所致，而養豬又需時，加上非洲豬瘟未有可靠疫苗，就算一切順利，也要等到明年下半年豬肉供應才會逐步恢復，上述通脹矛盾格局勢持續一段時間，投資者勿只看「大數」。

其實，國務院近日已罕有地提到，目前內地經濟下行壓力加大，實體經濟困難突出，必須運用好所有措施支援經濟。面對當前艱難，短期內固然要緩解豬價暴升，否則就算民眾不介意共度時艱捱貴豬，也會減少其他開支，影響整體消費市場。單是這樣，就能印證中美達成首階段貿易協議是可靠的，而且具迫切性，因目前只有美國能稍為緩解中國「豬荒」，只要中美下月能落實簽署，就可以局部化解明年農曆新年對肉類需求上升，而引致價格暴升的難題。

接下來只要豬價喘穩，內地就要緩解潛在的通縮風險，再加上美國聯儲局月底勢再減息，以及歐央行11月起恢復量化寬鬆，人民銀行更具放水空間，以免人民幣相對美元和歐元升值，礙及經濟增長，故貨幣前景反而是貶值壓力增加，不妨拭目以待。

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