【零售浩劫】周大福港澳同店銷售季挫42%

該集團指出，中國內地、香港及澳門於季內的銷售表現受到宏觀環境不明朗因素，以及國際金價上漲的不利影響。其中，中國內地珠寶鑲嵌首飾的同店銷售增長持平。然而，於過去12個月開業的新零售點，帶動了珠寶鑲嵌首飾的零售值於季內增長12%。香港及澳門的珠寶鑲嵌首飾同店銷售則於季內下跌35%，此乃由於消費者抑制消費所致。

中國內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價為6,400港元，較對上一季6,100元有所增加；香港及澳門珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價則為10,800元，亦高於對上一季9,700元。

該集團季內於中國內地淨開設237個零售點，香港則開設了3個，南韓亦有1個。於2019年9月30日，集團合共有3,490個零售點。

另外，集團表示，由於近期國際金價上漲，預計截至2019年9月30日止6個月錄得約8億至10億港元的未變現虧損，佔集團營業額約3%。該未變現虧損乃於2019年9月30日尚未償還的黃金借貸合約，因按黃金市價計算而出現，主要反映確認金價變動對黃金存貨(黃金好倉)與黃金借貸(黃金淡倉)的影響之間有時間差。

因此，集團預計6個月溢利基於該未變現虧損而有所減少，然而，這應不會對集團的現金流量及營運構成任何重大影響。

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