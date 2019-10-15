新盤UPDATES：新界區兩個項目連環發布樓書

一手樓市再掀大規模開盤潮，新界區兩個項目連環發布樓書，料最快月內登場搶客，市場競爭勢進一步升溫。

●明翹匯樓書上網 最細面積278方呎起

同時，項目亦設有大單位，當中3房戶共165伙，面積566至807方呎，4房戶面積一律808方呎，只有27伙。而特色單位種類多元化，包括連平台及頂層複式等，面積278至2,728方呎。

發展商日前透露，該盤最快下周公布開價及開放示範單位吸客，有機會本月底至下月初開售。

●元朗山水盈上載樓書 面積300方呎起

●大埔天鑽頂層特色戶2855萬沽 創新高

●天寰累售807伙 套現93億元

建灝地產投資部經理鄭智榮稱，旗下啟德天寰已售出807伙，套現逾93億港元，平均呎價約2.2萬至2.3萬元，最高呎價5萬元。項目僅餘15伙未售，主要為特色戶，稍後將以招標形式推售。該批單位實用面積886至2,399方呎。

建灝地產羅氏家族成員兼藝術家羅君兒表示，是次從歐洲各地搜羅逾40件藝術品，擺放於樓盤各處。並特別親自為項目度身打造Rise系列3件畫作。整個會所配置裝修連藝術品開支逾3,600萬元。

●【多圖】天寰現樓單位及會所首度曝光

建灝地產旗下啟德天寰，首度安排傳媒參觀現樓單位及會所，其中第1座31樓B室，實用面積886方呎，間隔3房1套。大廳連接32方呎露台，主人套房設16方呎工作平台，可享開揚舊機場跑道海景，單位亦設儲物房及工作間。至於會所設施完善，提供室內泳池、宴會廳、燒烤場及兒童遊樂區等。

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