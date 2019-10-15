【海嘯後最差】IMF再降全球經濟預測　中國明年料5.8%

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)發表最新世界經濟展望，預計2019年全球經濟增速為3%，此前預期為3.2%，為2008年金融危機以來最慢，並警告如果貿易緊張形勢仍得不到解決，經濟前景可能更明顯黯淡。

IMF指出，2018年以來，自發達經濟體的外商直接投資(FDI)「幾乎停頓」，而先前幾年一直增長，每年平均增幅超過全球國內生產總值(GDP)的3%，或逾1.8萬億美元。受提高關稅、貿易政策長期不確定，以及汽車業低迷的影響，全球2019年上半年貿易僅增長1%，創2012年以來最弱，估計全年世界貿易量料僅增長1.1%，較7月與4月的估計分別低了1.4%與2.3%。

IMF將美國2019年經濟增長預期自2.6%下調至2.4%，2020年則下調至2.1%；歐元區2019年增長預期自1.3%下調至1.2%；日本2019年增長預期維持在0.9%。中國方面，2019年全年經濟增長料放緩至6.1%，2020年則下調至5.8%。

該組織又估計，2020年全球經濟增長料加速至3.4%，因預期巴西、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯，以及土耳其會有較佳的表現。不過，該估計較7月時少了0.1個百分點，且容易受到下行風險的影響，包括貿易情勢惡化、英國脫歐相關干擾，以及金融市場突然湧現避險情緒。

IMF指，到2020年，已宣布的關稅舉措將令全球經濟產出減少0.8%。新任總裁格奧爾基耶娃上周已表示，這換算成金額為減少7,000億美元，相當於瑞士的經濟規模。

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