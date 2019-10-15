夜市UPDATES：業績對辦道指飆150點　港夜期平淡

國際貨幣基金組織(IMF)睇淡全球經濟表現，但消息無損美企業績對辦的利好作用，美股道指報26,933點，升145點或0.54%；標指報2,980點，升14點或0.48%；納指報8,096點，升47點或0.59%。

稍早前，IMF將全球今、明兩年經濟增速預測分別下調至3%和3.4%，並同時下調美國2019年增速預測0.2個百分點至2.4%。

中方指對貿談成果與美方立場一致，這舒緩了部分市場對國際貿易關係進展的疑慮。港股期指夜市無大方向，目前報26,512點，升27點，高水8點。

投資者密切關注美企業績，數據顯示，在34家已公布季績的標指成分股中，29家業績勝市場預期。

除金融股業績外，強生公司上調了全年營收和每股收益指引，股價升2.24%。聯合健康保險第三財季每股收益(GAAP EPS)為3.67美元，高於市場預期的3.59美元，股價升近7%。

【21:30】多家美國大行第3季業績出爐，美股周二早段靠穩，道指高開148點，報26,936點，納指漲33點，至8,082點。

摩根大通上季多賺8%，至90.8億美元，勝預期，主要受惠定息收入交易急升25%，刺激股價早段報118.43美元，升1.68%。反觀，高盛第3季賺18.8億美元，或每股4.79美元，遜預期4.86美元，包括為Uber等投資減值2.67億美元。高盛股價早段插2.16%至201.37美元。

至於花旗第3季純利升逾6%至49億美元，稍勝預期；富國銀行上季純利則倒退23%至46億美元，略差過預期。花旗股價早段跌0.62%至69.81美元，富國微跌0.14%至49.2美元。

至於美銀美林最新調查顯示，基金經理無視今年股市和債市的理想表現，繼續採取保守的投資策略，傾向持有防守性資產如現金、房地產信託基金，以及基本消費股，目前現金水平較9月時為高，但仍低過6月高位。

此外，三分之一受訪基金經理預期環球經濟在未來12個月轉弱，反映各地數據疲弱、英國脫歐風險及中美貿易談判的不明朗。不過，基金經理同時視中美貿易爭端為股市未來六個月最樂觀的因素。美銀策略員指，倘貿易戰及英國脫歐恐慌於第4季未有兌現，宏觀環境或好過預期，應驗該行的樂觀預測。

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