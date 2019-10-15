「債王」格羅斯警告：股市雙位數回報時代完結

外國傳媒報道，於1971年有份創辦太平洋投資管理公司(PIMCO)，之後管理資產滾大至2萬億美元，因而被市場譽為「債王」的格羅斯最新警告，投資者要準備好面對全球經濟放緩，股市每年回報「雙位數」的日子完結了！

格羅斯現年75歲，今次是他在今年3月退休後，首次發表投資展望，並扭轉其「債王」本性，呼籲投資者與其買債券，倒不如買股收息，因目前全球「負利率」債券數額數以萬億美元計，投資者無理由要「貼錢」買債。

他強調，正因全球要刺激經濟，令低息環境持續，使股票相對債券而言更具價值，估計今年美股「埋單」仍可累升15%左右，因10年期美國國債孳息率下跌了0.8厘。

他說：「自2009年起，美股累升兩倍，其中升幅的1/4可歸功於同期美債息下降2厘。股市的牛市往往建基於實際利率更低，過去十年已印證了。」

不過，儘管股票較債券具價值，但不代表繼續大升，格羅斯預計，股市在目前水平再大升的空間有限，因各國央行的利率已減至極低，「當利率減至零或更多，是對小存戶及大型金融機構的搶劫，負面效果只會更大，因包括銀行、保險公司，以及退休基金能賺取保證回報的能力降低。」

他又警告，在缺乏政府的巨型財政刺激下，負利率只會扼殺投資回報，估計過去股市雙位數回報的時代已過去。

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