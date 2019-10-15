樓價UPDATES：市況轉淡！逾千萬元單位承接乏力

市場換樓意欲疲弱，逾千萬元單位承接乏力，港島南貝沙灣於本月中才破悶局。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●貝沙灣1期8座低層B室海景戶，實用面積1,552方呎，為四房雙套連工人套房間隔，獲買家以4,350萬元連車位購入，呎價28,028元。原業主於2012年以3,200萬元入市，持貨7年帳面獲利約1,150萬元。

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九龍區

●西南九龍帝峯．皇殿6座高層A室，實用面積1,015方呎，享海景，作價2,800萬元，實用呎價27,586元，單位9年升值約94%。

●將軍澳海天晉晉5座中層C室，以三房包括套房設計，實用面積670方呎。單位以1,300萬元放盤一個月後，累減220萬元，以1,080萬元轉售，實用呎價16,119元，較市價低約10%。

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新界區

●東涌東環5B座高層8室一房戶，實用面積378方呎，以570萬元易手，實用呎價15,079元。該盤3B座高層9室，坐向及戶型與上址相同，7月份成交價617萬元，相比下最新售價低約47萬元或7.6%。

●屯門公屋良景邨1座高層10室，實用面積443方呎，以兩房間隔，有區內人士見單位能承做高成數按揭，決定於未補價第二市場以210萬元購入，實用呎價4,740元。原業主於2011年以約22.77萬元購入，8年多升值逾8倍。

●荃灣韻濤居A座高層09室，實用面積445方呎，間隔為兩房，享內園景，議價後以628萬元成交，實用呎價14,112元。新買家為用家，見現時此類單位樓價較年中高位回落約10%，因此快速落實入市。原業主於2015年5月以242.8萬元購入上址，帳面獲利385.2萬元。

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