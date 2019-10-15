港富人提升持現金比重至30%　金融海嘯後最高

法國管理顧問公司凱捷(Capgemini)最新數據顯示，可投資資產超過100萬美元(約780萬港元)的香港富人，已將手持現金的比重，提升至30.3%，為2008年金融海嘯後最高，並且高過股票的28.7%，為2015年以來首度超越股票。該機構相信，富戶之後勢進一步提高現金持倉比重。

歐資投行瑞銀旗下財富管理部門與數據供應商Campden Wealth聯手進行的另一項調查亦顯示，本港的家族辦公室(為家族管理財富的機構)之持現金比重，亦高達12%至14%，為2015年調查開始進行以來之最高水平，亦顯著高過全球平均水平。

Campden Wealth研究總監Rebecca Gooch指出，56%參與今次調查的家族辦公室預期全球經濟明年會陷入衰退。他們不但對地緣政局表示憂慮，並普遍感到全球經濟擴張周期已屆尾聲。另一歐資投行瑞信的亞太區首席投資總監伍澤恩直言，市場本已苦於中美貿易戰、英國脫歐及中東地緣政局緊張，本港示威活動持續更加深了富戶的不安。

更有基金經理打趣道，本港示威者提出所謂的「Be Water」策略，投資者自然也要更「liquid」，增持流動性更高的資產。另一方面，目前全球孳息率低過零的債券總值近14萬億美元，讓機構投資者少了債券這個流動性高的選擇，因此要增持現金靜候投資機遇。

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