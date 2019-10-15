【專家樓評】李志成：新盤低價搶客　二手樓續受壓

本港政治事件持續發酵，加上新一份《施政報告》即將出爐，市場預期政府會在房屋及土地政策有不少著墨，二手觀望氣氛較濃。

一手市場則仍熾熱，發展商推盤攻勢不斷，長沙灣有大型新盤以「平霸」定價登場，首批折實呎價1.4萬元入場，成為市場焦點，勢將錄得超額認購，銷情相信將會對後市有指標作用。

回顧過去9個月一手市場銷售情況，根據資料顯示，2019年首9個月推出的28個全新新盤項目，售出率達65.3%，而當中開放式單位售出達83.1%，為各類單位之中最高，其次為1房單位，銷售率同樣超過8成。

由數據可見，開放式及1房戶這類細單位較受市場歡迎，事實上，600萬元以下物業才可做高成數按揭，所以不少買家會心儀入場門檻較低的開放式、1房細單位，令這類單位承接十分旺盛。

至於二手，雖然近日各區不少二手業主擴闊議價空間，但一手新盤提供各式優惠吸引眼球，加上部分準買家觀望樓價進一步調整，預計除非業主願意大幅減價，否則短期內二手成交將繼續受壓。

香港置業行政總裁 李志成

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