歐股收市靠穩　法國CAC創近12年新高

市場聚焦英國脫歐進展，歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,211點，跌1點或0.03%；法國CAC指數收報5,702點，升58點或1.04%，創2007年12月以來收市新高；德國DAX指數收報12,629點，升143點或1.15%，創2018年8月9日以來收市新高。

歐洲STOXX 600指數收報394點，升4點或1.11%，創自2018年6月14日以來收市新高。

據報道，英國及歐盟雙方官員正進行脫歐談判工作，雙方期望最快在當地時間周二(15日)午夜前有結果，即香港時間周三早上6時左右。若雙方達成協議，英國首相約翰遜就可以在周六提交給英國議會，不必再尋求10月31日過後繼續延期。

歐盟首席談判代表Michel Barnier表示，本周仍有達成協議的可能性，並必須在周二結束前得出結論，以便歐盟27國政府在周四下午開幕的歐盟峰會召開前，有時間評估協議。

不過，有報道指歐盟希望英國首相約翰遜能作出更多讓步，令談判工作仍存在不確定性。英鎊兌美元周二急漲至1.28後回順，報1.2728，升0.95%。

個股方面，英國招聘公司Hays上季淨收費收入大致持平，主要因為海外收入抵銷了英國市場放緩。該公司股價收漲8.14%。

外媒披露了德國支付公司Wirecard的會計文件，消息拖累Wirecard股價急挫12.82%。

意大利水利工具生產商Interpump Group遭大行看淡，股價全日挫8.02%。

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