東方日報B1：港亂局不休　滙豐離岸戶口申請塞爆

香港局勢動盪不休，市民紛紛將資產轉移至海外「避險」，刺激在銀行開設離岸戶口人數急增。據了解，滙豐銀行總行專為客戶開立離岸戶口的國際業務中心(IBC)，曾積壓高達6,000宗有待處理的預約開立離岸戶口數目，該行旋即調撥人手，並集中向客戶講解開戶詳情，同時新增至少3間尖沙咀分行處理離岸開戶服務。

市民擬透過開立離岸戶口，為個人資產「買個保險」，即是在香港開立境外銀行的帳戶，在境外自由調撥資金。

香港部分跨國銀行及海外銀行香港分行，亦有提供離岸戶口服務，作為本地大型跨國銀行的滙豐，成為不少香港市民開設離岸帳戶的選擇。然而，市民需要注意離岸戶口不受香港存保計劃保障。

據悉，滙豐離岸開戶服務主要經中環總行的IBC部門進行，該行不少客戶送子女到海外留學前，亦會先到該中心開戶，方便日後為子女匯繳生活費及學費。

消息人士表示，每年6至9月為IBC辦理離岸戶口的高峰期，過往開立戶口的地區主要以英國、澳洲、美國等熱門留學國家為主，但最近數月香港局勢不穩，明顯加劇市民開立離岸戶口的意欲，高峰期一直延至10月，每日開戶數目逾百宗，當中逾半是開立新加坡戶口，坦言預約開戶者「愈積愈多」，相信預約人數續增，更透露離岸開戶服務已擴展至尖沙咀的部分分行。

據了解，IBC近月預約開立離岸戶口的申請，最多曾累積5,000至6,000人，不少開戶人士表明，戶口是用作多元化配置資產以分散風險。有別英、美等地開戶要求，市民申請開立新加坡戶口，毋須提供子女升學錄取通知書等開戶證明文件，因而成為香港客開離岸帳戶的熱門選擇地。

面對預約開戶的客人眾多，滙豐更變陣處理，據了解，IBC部門原有人手不敷應對，遂由其他分行調派數十名員工至總行協助，包括處理內部文件工作，同時亦加緊培訓借調的員工，盡快熟習離岸開戶程序。

據悉，滙豐需要嚴守開戶合規過程，遂從開戶前的準備入手，節省客人等候時間，由以往「一對一」講解開戶流程服務，即一名銀行職員面對一位或一個家庭為單位的開戶客人，現改為先把開立相同地區戶口的客人聚集，一同講解流程及填寫開戶表格，再個別進行開戶程序。

滙豐銀行發言人表示，開立離岸戶口的過程維持不變，該行任何個人客戶欲開立離岸戶口，可前往國際業務中心辦理，該行會定期檢視分行的運作，確保服務能夠滿足客戶的需要。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才指，近期有資金流出香港並不令人意外，當中包括東南亞及東北亞的投資者，以及區內的家族信託基金等，由香港轉移資金至新加坡及瑞士等地，但由於香港是國際金融中心，外資來港進行交易支持港元需求，抵銷走資影響，所以港元匯價及存款至今未有顯著下跌。

他認為，香港局勢動盪對金融業衝擊，少過其他行業，但提供私人銀行及家族信託服務的影響會較明顯。他坦言開立離岸帳戶以私人銀行客戶為主，一般涉及幾百萬美元資產，銀行在面對複雜的「了解你的客戶」程序時，每日可處理的開戶申請有限。

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