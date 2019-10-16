溫天納　內地就業市場趨嚴峻

參考國際貨幣基金組織的數據，貿易戰正在對世界經濟造成嚴重衝擊和影響，到2020年將拖累世界經濟下跌0.8個百分點。貿易戰既不利中國，也不利美國，更不利整個世界，企業和消費者的利益都會受到極大損失。

事情在上周出現轉捩點，中國副總理劉鶴在談判後到白宮與美國總統特朗普會面。特朗普指，美國已與中國達成首階段貿易協議。參考訊息，中國已承諾會向美國購買400億至500億美元的農產品。特朗普更指，貿易戰已接近結束，當雙方完成簽署首階段協議後，就啟動下一階段談判。

美國財政部亦宣布，原定在本周二向中國貨品增加的關稅將暫緩執行。按美國早前公布，原本在10月15日將2,500億美元中國貨品的關稅由25%增加至30%。然而，美國無提及擬於12月15日生效，針對另外1,600億美元中國貨品，加徵15%的關稅會否延後或取消。

在未來兩年，中美貿易戰對內地就業市場存在一定的壓力，故穩就業成為中央政府宏觀政策的重要着力點。自一八年七月的政治局會議將「穩就業」提高至「六穩」之首，中央政策就屢次以支持就業為軸心。

2019年中央政府工作報告首次提出將就業優先政策置於宏觀政策層面，明確提出穩增長首要是保就業，可見促進就業已經成為政策的主要發展方向。若要準確跟蹤就業市場趨勢，必須理解目前內地就業市場的壓力。

目前，內地存在城鄉二元經濟結構，勞動力分為三類，分別為長期在農村的勞動力、在城鄉之間雙向移動的勞動力，以及長期在城鎮的勞動力，而就業壓力主要體現在後兩類勞動力中。城鄉之間轉移的勞動力若在城市找不到工作，則有可能返回農村，因而內地經濟增長速度與城鄉之間勞動力轉移的速度有明顯的關聯性。

綜觀而論，內地就業壓力涉及勞動力轉移速度減慢及城鎮失業率升。數據上，勞動力轉移可透過觀察新增非農就業、新增農民工以及新增城鎮就業等數據化，而失業率則需透過經濟活動人口和就業人口構建，作為觀察失業率的重要指標。

在未來兩年內地就業壓力最為嚴重，隨着內地90年代出生人口持續下降，新進入勞動力市場人口在未來將下降。同時內地城市化的推進帶動的人口轉移量同步下降，隨着人口老化，在2020年後，內地不少人口進入退休年齡，勞動人口數量將不斷減少。在一系列因素的共同影響下，內地在2021年後就業需求將會下降，屆時就業壓力或將緩解。

在貿戰持續的情況下，中央政府需在未來兩年穩定經濟增長來保障就業市場穩定，穩增長政策將持續推出。內地目前就業形勢凸顯穩就業的重要性，然而穩定就業市場需要穩定的經濟增長。中央政府必須保持經濟增長速度在一定水平以上，才能夠保持勞動力的正常城鄉轉移，同時避免城鎮失業率持續上升。

筆者認為，穩定內地政策的關鍵是疏通內地貨幣政策傳導渠道，特別是需放鬆對地方政府隱形債務等部門融資的管控，實現實體融資的有效擴張，讓流動性有效地在實體經濟中流動。

溫天納

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授

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