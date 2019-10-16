黃國英　以快打慢　揀股難免偏頗

投資和人生一樣，都是經常要選擇。世界上有成千上萬家上市公司，手上資源卻有限，惟有揀選最好的目標。由於每個人都有本身的局限，所以篩選過程絕對不會是完美。

以筆者為例，就有一個快速的流程，進化到今時今日，基本上主要只是揀選網絡、品牌及尋租三大組別，其他類型的公司，要特別破格才會考慮。當然會有大量漏網之魚，但礙於資源，這個方法已經是最有效率。

投資者篩選條件簡化，站在上市公司的立場，自然經常受到不公平對待。以現時香港公司股票面對的處境為例，根本是有冤無路訴，大家認定大環境變差，有排才會復原，就慘遭拋棄，投資者不會深入考究個別公司，更加不會等待新鮮數據浮現，證據確鑿才行動。

所以有些讀者要求筆者加入官方數據，是有點捉錯用神，不明白書生和打仔的分別。假如要咬文嚼字一輪之後才可以行動，肯定戰績會比現時大打折扣。除非是認真對待的愛股，否則大部分股份的分析一定是流於粗疏。筆者正職是打仔，不滿意的話惟有請移玉步，反正市場上書生供應多的是。

現實世界中，大批上市公司及準備上市的公司，同時在競逐投資者的資金，資訊氾濫，先入為主的刪除法必然大行其道，香港公司甚至是香港人，不幸地被標籤，的確是不公平卻無可奈何，惟有是加倍努力，交出破格表現才可以扭轉劣勢。

路的確是愈來愈難，以筆者為例，在不少人眼中，基金表現差就是垃圾，表現好卻是幸運成分，遲早爆煲等天收。有色眼鏡從來都存在，你戴我戴個個都戴，不可以去抱怨別人的眼光。明白偏頗篩選是無可避免的話，千萬不要濫發同情分，記住投資不是做善事，目標純粹要賺錢。捨難取易，打開眼界到外圍市場尋寶，好過不斷尋找理據，說服自己香港未死，未有驚人轉變出現之後，偏見只會持續落去。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，本欄逢周三刊出)

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