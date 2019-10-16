許照中　港交所併購　本地薑全無得益

暴亂延續，社會動盪難安，從表面看是蘊含強烈政治味道，但卻不能忽略也是民生以及政府施政是否有缺失的問題，致被有心人利用。筆者撰寫《積極不干預給港人帶來的遺憾系列》，其實也是希望站在金融服務市場的一分子的立場，從宏觀角度來看特區政府歷來的施政策略，進行探討，作為社會平穩下來之後，特區政府日後施政的參考。

社會紛擾之中，本地金融圈子最近卻上演了一幕港交所主動提出併購倫敦交易所，結果為倫敦交易所所拒，最後港交所無奈宣布取消有關建議的好戲，這件事的出發點無疑是具有宏高的理想，希望藉此把本港證券交易市場進一步推向環球化發展，甚至透過把倫交所併合在一起，希望在與紐交所競爭之下取得優勢，甚至打破過去「紐，倫，港」三足鼎立的局面，躍上龍頭的地位。

但在筆者看來，在特區政府致力把本港打造成為主要國際金融中心的宏願下，這正好是本地金融市場「投其所好」的一個縮影，但與特區政府一樣，卻沒有考慮就算事成，最終在本港市場是誰能真正得益？這也是筆者一直所說，在業內而言，「做大了個餅」，還不是早已盤據並主導本地市場的國際金融巨企能受惠，本土業界又哪有機會或能力參與，更加遑論可以得益！

無疑，港交所這個行動很容易博得一直致力推動本地金融市場國際化的一群，包括特區政府的掌聲。但是，經歷了20多年市場朝國際化發展，卻完全沒有得到好處。相反地，業務更逐漸被邊緣化甚至被迫出局的本地業界，卻不會對此感到興奮和雀躍，因為大家都明白，他們既不會因此得益，更預估會進一被邊緣化，而這也是特區回歸22年，本地金融業界普遍藏在心裏的感覺。

回歸前後，特區政府其中的一項積極推動的市場國際化發展政策，吸引或留住了大量投資資金，這無疑是十分成功，但是所倡行的「大市場小政府」，積極不干預的施政理念，卻讓本地市場不同專業或其他主要行業領域猶如中門大開，分別都由國際巨企侵蝕甚至霸佔了主導性地位。土生土長的本地有關企業在難以比併下長處下風，最終或被外來資金併購，或選擇退出市場。筆者身處金融服務業界，對此感受猶深，筆者在上一篇文章指出，昔日我們耳熟能詳的本土銀行的名字除東亞，大新等少數幾家，目前幾乎全都消失了，或是在名字上被冠上了多一個名字，過去掌龍頭地位的券商的名字也同樣不見了，僅存下來的幾家昔日中型券商都處長期虧蝕之中，的確令人感到唏噓。

金融服務界領域無疑是這上述政策之下的重災區，原因是在這個積極不干預政策之下，的確製造了無限的空間，讓國際金融巨擘可以在毫無門檻，無遮無擋之下紛紛自由進駐本地市場，他們既是金融產品和財技高手，又可挾着國際大型投資基金的投資進入本地市場，土生土長的本地金融服務企業包括銀行，證商等又那能跟他們匹敵。

另一方面，這過去十餘年又碰上內地金融市場積極發展之下產生了不少大型金融企業包括銀行等，同樣在毫無條件限制之下進駐本地市場。除資金外，與國企、民企的緊密關係也是他們的優勢所在。而這些企業已佔去本地股市總市值接近七成，同時也是外資投行所追逐的對象。在這個情況之下，土生土長的本地金融企業包括銀行，證券商等可以說是腹背受敵，更是難以招架！ (積極不干預給港人帶來的遺憾系列之四，未完待續)

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六福金融主席兼行政總裁 許照中

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