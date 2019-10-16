姚遷　滬股收復大關氣勢較弱

上周末中美貿易談判取得突破性的進展，在重磅利好消息刺激之下，本周初滬綜指上升1.15%，收報3,007點，令10月以來的日線圖出現「五連陽」，並在近一個月來重返3,000點水平。

這也是滬綜指今年內第4次突破3,000點關口，前三次分別是在3月4日、7月1日和9月9日。多重利好之下，四季度開門紅，市場對於滬綜指可否站穩3,000點充滿期待。滬綜指再次突破3,000點，這同前幾次相比，出現了哪些變化呢？是指導後市方向的問題。

首先，要注意當前的市場交易情緒仍相對低迷。在3月4日突破3,000點時，兩市成交額突破了萬億元，7月和9月滬綜指兩次突破3,000點時，成交額也超過了6,000億元，而近期市場雖經過了連續三天的成交回暖，兩市總成交也只有5,349億元，僅為3月滬綜指在相同點位時的一半。

其二，兩極分化加劇，千億市值的公司數量增多。今年以來核心資產表現強勢，一批績優行業龍頭股股價屢創新高。周一滬深兩市總市值超過千億元的個股共有約80隻，比3月4日時多了6只。其中，19隻千億以上市值個股在近30個交易日內的股價創下歷史新高。與此同時，兩市20億元以下市值個股數量由3月份的274隻增加至307隻，增長12%，個股的分化加劇。

其三，股價在2元以下的低價股數量增長近3倍。個股走勢分化的另一個表現是，兩市低價股數量增多。3月兩市2元以下低價股數量僅有17隻，7月增至48隻，本周數量增至66隻，增加了近三倍。

最後，外資加速流入也釋放了積極信號。與年初相比，外匯管理局放開QFII和RQFII額度等一系列措施，以及A股「入摩(MSCI)」、「入富 (FT)」、「入道瓊斯 (DJI)」並進一步擴容，加速了A股的開放進程，有利於A股的長遠發展。下半年以來，北上資金已累計淨買入A股超900億元，北上資金的持倉比例，是今年內滬綜指四次突破3,000點時最高的。

中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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