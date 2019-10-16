古勝　港股式微有因可循

港股升市斷纜，恒指險守26,500點水平，成交降至756億元，暫當整固論。繼金管局出手「放水」三千億元之後，市場關注今日政府有咩講。不過，老古都係平常心，冇希望就唔會有失望。

同股友閑談，都覺恒指表現唔係太差，但炒咗幾十年港股，經歷過唔少經濟高低潮，都未曾試過好似呢期咁灰。點解？因為眼前政府施政失誤，搞到社會嚴重撕裂，好多嘢失去咗唔一定可以重建，尤其係人才同資金都在捨港而去，衝擊非同小可。個股表現兩極化，大量中小股交投與估值低迷，乏人問津。國策概念股被大戶「圍飛」，估值貴一貴都有人買，大量重磅中資股表現與經濟周期脫節，風險無法估量，外資一去不返，剩低北水撐場，升唔起又跌唔落，中短線投資者無所作為。

可見，港股愈炒愈冇癮係事實。過去經濟周期係危與機並存，如今港股已是中資股及內地資金的天下，與內地經濟共榮辱。內地樓市唔冧、內銀股繼續維持暴利，外資休想沽空港股圖利。作為小投資者，此地不留人，惟有外闖去找留人處！

東方產經專欄作者 古勝

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