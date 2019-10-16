古勝 港股式微有因可循
2019年10月16日 00:49
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港股升市斷纜，恒指險守26,500點水平，成交降至756億元，暫當整固論。繼金管局出手「放水」三千億元之後，市場關注今日政府有咩講。不過，老古都係平常心，冇希望就唔會有失望。
同股友閑談，都覺恒指表現唔係太差，但炒咗幾十年港股，經歷過唔少經濟高低潮，都未曾試過好似呢期咁灰。點解？因為眼前政府施政失誤，搞到社會嚴重撕裂，好多嘢失去咗唔一定可以重建，尤其係人才同資金都在捨港而去，衝擊非同小可。個股表現兩極化，大量中小股交投與估值低迷，乏人問津。國策概念股被大戶「圍飛」，估值貴一貴都有人買，大量重磅中資股表現與經濟周期脫節，風險無法估量，外資一去不返，剩低北水撐場，升唔起又跌唔落，中短線投資者無所作為。
見到近年私有化個案都唔少，其中一個原因，正是個股估值低迷，喺大股東眼中，淡市係私有化的好時機，死坐唔估的長情股東隨時冇仇報。隨波逐流去炒高估值中資股，好似安踏體育(02020)，股價高位見過73元，往績市盈率超過40倍，市值近兩千億元。
尋日有券商話有機會染藍的美團點評(03690)，今年上半年仲蝕緊錢(次季雖轉盈但盈利僅8億元人民幣)，但貨源盡入強者手，過去一年股價由低位翻一番有多，憑14億人餐飲外賣及旅遊預訂等電子商務平台概念，市值炒到上接近5,263億元，相比起舊年賺逾500億元人民幣兼有5.9厘息的中海油(00883)，市值才5,277億元。
若閣下認為買唔落手，唔緊要，反正這是大戶的玩意兒。股價繼續放紙鳶，他日真係順利染藍，等指數基金接貨再大炒一轉，到時貴一貴都有人話「抵」，造就大戶高位派發。君不見「前車」瑞聲科技(02018)，染藍就如一場春秋大夢，如今股價不及染藍前的一半水平，嗚乎哀哉！
可見，港股愈炒愈冇癮係事實。過去經濟周期係危與機並存，如今港股已是中資股及內地資金的天下，與內地經濟共榮辱。內地樓市唔冧、內銀股繼續維持暴利，外資休想沽空港股圖利。作為小投資者，此地不留人，惟有外闖去找留人處！
東方產經專欄作者 古勝
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