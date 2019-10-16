王昕媛　基石藥業研發進展良好

目前公司的PD-L1單抗CS1001有6個註冊性臨床試驗在開展，包括：4項針對III期非小細胞肺癌、IV期肺癌、胃癌和食管癌的III期臨床試驗。

展望明年，公司的看點：第一，2個針對肺癌的試驗有望在2020年完成，其中IV期肺癌可能是CS1001第一個獲批的大適應症；第二，2020年公司合作引入的2款產品avapritinib和pralsetinib將完成註冊性試驗。儘管PD-L1未來第一個獲批的可能是IV期肺癌適應症，但我們認為，第二個可能獲批的適應症，是針對手術不可切除後接受同步/序貫放化療的III期肺癌適應症，在中國市場更有差異性，更有看點。公司自有管線內，除了PD-L1外，還有PD-1，目前CS1003(PD-1)針對一線肝細胞癌的III期試驗已經開啟。

今年9月份，公司在2019年CSCO大會上，發布了3個核心產品(PD-L1、CTLA-4和PD-1)的最新臨床數據。數據進展喜人，CTLA-4單抗的Ia期在澳洲的試驗初步結果顯示，針對晚期實體瘤患者，在劑量遞增過程中顯示出良好的耐受性。目前全球只有BMS的CTLA-4抑制劑ipilimumab(商品名：Yervoy)獲批，且尚未在內地上市，2018年BMS的Yervoy全球銷售額為13.3億美元。

另外，PD-L1聯合CF化療方案作為一線治療食管鱗癌表現出良好的抗腫瘤活性，客觀緩解率達到77.8%，且緩解可持續。就目前研發進展來看，2021年公司的PD-L1將進入收穫期，屆時公司將不再是一家未盈利的創新藥企業，至於研發投入來看，目前每年研發支出在12億元左右，目前公司帳面資金充裕，足以覆蓋未來3年的研發支出。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛

(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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