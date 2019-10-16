袁沛儀　脫歐消息反覆　英鎊偏軟

英國首相約翰遜有意先脫歐，然後再談判北愛爾蘭問題，歐盟顯然不接受此方案。英國前景未明，而明日將舉行歐洲理事首腦會議，估計消息反覆下，投資者繼續觀望事態發展。硬脫歐風險未能完全消除下，縱使英國基本面靠穩，但英鎊短線易跌難升，下望1.2380。

歐元區將公布通脹數據，料略遜於前值，短線缺乏利好因素下，估計歐元受制五十天線1.1050。美元走勢相對較好，美國消費信心指數在近年高位徘徊，料今晚將公布的零售銷售數據與前值相若，估計美元在近日高位99附近靠穩。

中美貿易消息反覆，大市雖然波動，但整體只見上落，料避險資產短線只見橫行。美元兌日圓在106.50至108.50區間上落；美元兌瑞郎在二百天線0.9950附近膠着。

澳洲儲備銀行目前沒有進一步減息意向，通脹也略回升，料澳元在探底，短線在近周低位0.6670至0.6810區間上落。利率期貨顯示新西蘭儲備銀行下月減息機會高，不過近日沒有重要經濟數據公布，料下行空間有限，紐元反覆下試9月低位0.62。油價在低位53美元附近徘徊下，料美元兌加元在二百天線1.3290橫行。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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