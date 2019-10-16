中國銀河國際　金礦股抗逆力不俗

有色金屬是內地經濟發展重要原材料，亦是關鍵的戰略物資，在其下游被用於房地產、基建、汽車、機械等經濟支柱，因此有色金屬的價格及行業的景氣度受整體經濟周期波動影響，出現較強的周期特性。在全球經濟互為影響，以及中美貿易戰反覆不斷的情況下，內地工業附加值在第2季度後出現顯著回落，5至8月的PMI數據更是連續跌破50中軸，表示內地經濟下行壓力仍然巨大。

宏觀經濟的波動性加劇，加上中美貿易戰結果反覆以及目前處於有色金屬消費淡季的季節性壓抑，使有色金屬行業的景氣度有所下滑。在宏觀經濟形勢不確定性加劇的情況下，內地加大了實施逆周期政策的力度。9月初中央落實採取更為積極的財政和貨幣政策，一方面加大財政政策對基建的支持，一方面施行全面降準並努力打通信用擴張渠道。政府財政政策對基建的支撐，及信用擴張空間的加大均將有助改善有色金屬的消費需求，驅動有色金屬行業景氣度回升。

內地有色金屬行業已進入周期中的成熟期。目前內地經濟結構轉型的趨勢愈來愈明顯，而消費將逐漸代替投資成為拉動經濟最為重要的環節，在需求與環保政策的壓制，有色金屬行業在內發展空間已然不大。有色金屬企業出海收購海外優質礦山資產以及發展鈷鋰等新能源汽車產業鏈上的新興金屬，將成為內地有色金屬行業進行擴張的新出路。

內地有色金屬行業存在內地礦山資源匱乏、金屬冶煉環節產能過剩、以及行業整體盈利波動等問題。對於政策方面，中央鼓勵內地有實力企業出海收購海外優質礦山，限制產能過剩的行業新增產能能、淘汰違規落後產能等，促進內地有色金屬行業的轉型升級，大力發展新材料，增加產品的附加值，將內地有色金屬行業提升重點。

有色金屬行業上市高峰期已過，目前A股已上市有色金屬企業佔行業總數量的1.42%，總營業營收28%，總資產36%，有色金屬行業佔整體A股總市值比呈下跌趨勢，從估值的縱向看來，目前有色金屬行業的估值處於歷史底部。

全球經濟的關連度日趨明顯，央行紛紛減息重回寬鬆的貨幣政策，美國聯儲局持續減息，歐洲央行明確提出將在未來重啟量化寬鬆計劃。我們認為，在經濟下滑的過程中，全球央行推行貨幣寬鬆政策，這將壓低有息資產的實際收益率，推動黃金價格上漲。

中國銀河國際證券

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