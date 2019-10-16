美股收市：美企業績對辦　道指急漲237點

美企業績對辦，刺激美股3大指數周二上漲。道指收報27,024點，升237點或0.89%，為自9月19日以來首次收復二萬七關收市；標指收報2,995點，升29點或1%；納指收報8,148點，升100點或1.24%。

美企業績期來臨，The Earnings Scout數據顯示，周二有34間標指企業公布季績，高達29間業績好過市場預期，促使大市氣氛做好。

摩根大通上季多賺8%勝預期，主要受惠定息收入交易急升25%，刺激股價全日急漲逾3%。花旗第3季純利升逾6%，稍勝預期；富國銀行上季純利則倒退23%至46億美元，略差過預期，兩間大行股價分別收市上升1.4%和1.7%。

不過，市場對全球經濟看法保持審慎。國際貨幣基金組織(IMF)睇淡全球經濟表現，將全球今、明兩年經濟增速預測分別下調至3%和3.4%，並同時下調美國2019年增速預測0.2個百分點至2.4%。

對於後市，美銀美林最新調查顯示，基金經理無視今年股市和債市的理想表現，繼續採取保守的投資策略，傾向持有防守性資產如現金、房地產信託基金，以及基本消費股，目前現金水平較9月時為高，但仍低過6月高位。

此外，三分之一受訪基金經理預期環球經濟在未來12個月轉弱，反映各地數據疲弱、英國脫歐風險及中美貿易談判的不明朗。

不過，基金經理同時視中美貿易爭端為股市未來六個月最樂觀的因素。美銀策略員指，倘貿易戰及英國脫歐恐慌於第4季未有兌現，宏觀環境或好過預期，應驗該行的樂觀預測。

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