【搬錢避亂】港人開離岸戶口攻略　一文即睇清

香港局勢動盪，市民親友都紛紛討論開個離岸銀行戶口「保平安」，究竟去銀行開戶有甚麼要準備？《東網》一一同你分析。

●何謂離岸戶口？

市民擬透過開立離岸戶口，為個人資產「買個保險」，即是在香港開立境外銀行的帳戶，在境外自由調撥資金。然而，市民需注意離岸戶口不受香港存保計劃保障。香港部分跨國銀行及海外銀行香港分行，亦有提供離岸戶口服務。

●滙豐銀行有提供開離岸戶口服務？

據悉，滙豐離岸開戶服務主要經中環總行的國際業務中心部門進行，該行不少客戶送子女到海外留學前，亦會先到該中心開戶，方便日後為子女匯繳生活費及學費。消息指，相關服務已擴展至尖沙咀的部分分行。

滙豐銀行發言人表示，開立離岸戶口的過程維持不變，該行任何個人客戶欲開立離岸戶口，可前往國際業務中心辦理，該行會定期檢視分行的運作情況，以確保服務能夠滿足客戶的需要。

●開戶前要準備甚麼文件？

客戶要謹記需先預約才到銀行辦理海外戶口服務，開戶時帶齊文件，包括入息、地址證明文件及護照。

滙豐尚玉及卓越理財客可豁免海外開戶費用，使用環球轉帳服務，可豁免手續費。至於運籌理財客戶海外開戶費用為800元，環球轉帳服務每次收取7美元，均可即時轉帳。

●為何新加坡戶口較受歡迎？

據了解，滙豐國際業務中心近月預約開立離岸戶口的申請，最多曾累積達5,000至6,000人，不少開戶人士表明，戶口是用作多元化配置資產以分散風險。

有別英、美等地的開戶要求，市民申請開立新加坡戶口，毋須提供子女升學錄取通知書等開戶證明文件，因而成為香港客開離岸帳戶的熱門選擇地。

更多相關新聞：【港亂局不休 滙豐離岸戶口申請塞爆】

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。