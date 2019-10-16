【市前重點睇】美股上揚　油金偏軟

●美匯指數回落至98.28，日圓兌美元低見108.87，離岸人民幣(CNH)跌至7.0854，港匯企7.8454，歐元見1.1033，英鎊升上1.2759。油價跌逾1%，布油跌穿59美元，紐油於53美元關反覆。金價挫至1,481美元。道指期貨下跌。

●中國外交部確認中美達成實質性的經貿第一階段協議，稱雙方在達成經貿協議問題上是一致的，沒有差別。中方將加快採購美國農產品。

-傳中國願意開始購買更多的美國農產品，但目前情況下，不太可能達到特朗普聲稱的400億至500億美元，除非中國取消對美國產品加徵的懲罰性關稅，而美方也做出相應取消關稅的行動。

-美國農業部：今年截至10月10日，美國對中國的大豆出口量比2018年同期增長23%。

●美國10年期國債孳息率升4.2點子，報1.771厘。

●美國聯儲局發表貼現利率政策會議的的紀要，於9月份的會議中，共有5個地方聯儲銀行要求下調貼現利率；並有7個地方聯儲銀行要求按兵不動。

●港股ADR指數收報26,581點，升77點。

●即月恒生指數夜期收報26,647點，升162點，高水143點，成交19,838張。

●紐約期油收報每桶52.81美元，跌0.78美元或1.46%；布蘭特期油收報每桶58.74美元，跌0.61美元或1.03%。

●紐約期金收報每安士1,483.5美元，跌14.1美元或0.9%，創9月30日以來收市新低。

●據報道，英國及歐盟雙方官員正進行脫歐談判工作，雙方期望最快在當地時間周二(15日)午夜前有結果。傳有明確迹象顯示談判人員能交出一份法律文本供歐盟政府審議。

●貝萊德行政總裁芬克表示，全世界金融市場條件依舊獲眾多央行「支持」，甚至較看起來更好，市場仍難以大跌。

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