【股民熱話】中國消費市場龐大　何解嚇跑外資？

中美貿易談判叫做初報佳音，但能唔能夠順利落實初步協議，仲要睇定啲。呢期圍繞商業世界的八卦新聞不絕於耳，且多半關於中國，兼好戲連場，缸邊友都議論紛紛。

這些年中國開放市場的成績有目共睹，土地價格上升造就的財富效應，國民消費力提升，相對而言，歐、美消費市場僅維持低增長，成功吸引不少跨國企業熱衷於拓展中國市場。

事實上，跨國企業帶着西方的價值觀來經營中國市場，將難以獲得中國的認同。要賺中國人的錢，得守中國市場的規矩，這本來是合理不過的要求。可在商言商，市場主導，該由消費者取捨來決定，而非動不動由官方發動圍堵，將事件政治化。當然，跨國公司也有權選擇堅持本身的價值觀，放下中國市場。

近年時不時聽聞有外資撤出在華業務，德國連鎖超市巨頭麥德龍出售旗下中國業務，而全球最大的電子零售商百思買(Best Buy)及家具建材零售商家得寶(Home Depot)亦先後退出中國市場，此前還有馬莎百貨、南韓樂天瑪特、梅西百貨、D&G、奧林巴斯等等，都係灰頭土臉離開中國市場。

何解如此？其中一個原因，乃中國市場14億人口的基數雖大，卻不等於消費能力強，尤其是目前中國的私人消費佔GDP比率仍低於亞洲新興市場經濟體的平均水平，人均消費僅為全球水平的三分之一，加上消費習慣的不同，即所謂的「水土不服」，以及在知識產權保障、法治監管、平等的競爭環方面有待改善，皆不利外資的進入。

目前中國政府、企業和個人的債務負擔都大增，繼續印銀紙塘水滾塘魚，製造資產泡沫，以維持消費力的做法，誠然是「此路不通」。如今面對經濟高增長放緩，內部需求轉弱，經濟結構性問題更加之凸顯。是次中美正就貿易問題準備初步協議，其中料包括進一步開放金融業，以吸引海外新資金來華投資，搞好資本市場，以圖打破困局。可如何收窄雙方在制度和主要觀念上的分歧，中國官方講到作實推動市場化改革，倒是一大考驗。

「市場愈大，就愈有可為」，這也許是一個美麗的誤會，忽略了實際條件的局限。這些年投資中資股的股民，大概亦會有所體會。要解開中外矛盾，藉着共同推動中國經濟發展，為全球化創造更大的價值，實離不開「改革」二字。可任何偏離市場化的所謂「改革」，都只是新瓶舊酒，既難以解決中國經濟的結構性問題，亦難以解決中外尤其是中美的利益矛盾。

東方產經專欄作者帥哥

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