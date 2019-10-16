富時羅素明年2月公布擴容A股第三批次結果

全球指數公司富時羅素(FTSE Russell)將於2020年2月21日發布全球股票指數系列半年度評議的初步結果，評議將調整全球指數系列中的部分指數，同時將A股的納入因子提升至25%，完成A股第一階段第三批次的納入。

不過，內地傳媒報道，富時羅素初步結果出爐後，還將根據市場情況修正初步結果，最終納入名單要待指數生效日才確定。

富時羅素在6月完成第1階段第1批次A股納入安排，並將於9月完成A股納入計劃的第1階段第2批次安排。12月還有一次季度審核將進行，但A股「入富」的最後一步卻是安排在2020年3月。公司解釋是為了確保節日前後股市以及貨幣市場都有充足的流動性，故而將第3批次的方案推遲。

上述三步依次完成後，A股的納入比例將由5%提升至15%，最終將提升至25%，而A股在富時羅素全球股票指數和新興市場指數中的權重將分別提升至0.57及5.57%。

該公司全球行政總裁麥思平曾指，A股首階段「入富」料有100億美元(約780億港元)的被動資金流入A股，即今年6月、今年9月及明年3月預計分別流入20億、40億及40億美元。

值得留意的是，富時羅素9月底決定暫不將內地債券納入富時全球政府債券指數，而是持續保留在觀察名單上。公司當時指出，將在2020年中期評估後發布進一步資訊，故除了納入A股第3批次行動，內地債市能否順利「入富」，也成為2020年市場另一項關注焦點。

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