【即市分析】物管股短線調整係入市機會？
2019年10月16日 10:00
東網電視更多新聞短片
碧桂園服務
東方產經專欄作者司慕渢：市場對中美貿易戰之憂慮暫緩，但資金入市態度仍審慎，要尋找有望長炒長有的板塊唔易。反之，就算以往升得唔錯的板塊，亦有機會因為股價累升已多而被市場重估，近期部分中資物業管理股開始有回軟迹象，究竟值唔值博呢？(物業服務板塊追蹤：https://bit.ly/2NT08Qd )
從基本面睇，中美貿易談判才初現曙光，但離完全解決仲有一大段路。所以，中央未來持續撐樓市、內需及推動基建已是「最基本」。內地樓價要大升機會唔大，但大跌亦不容許發生，皆因要保住銀行體系穩定。內房股成定海神針，物管股既受惠內房板塊穩定，本身又屬輕資產，沒有內房股普遍存在的高負債，投資價值比內房股更可取。
再講，物管股受中美貿易戰影響輕微，短線整固反可視為趁低吸納之時。走勢上，雅生活服務(03319)昨日(15日)有股東大手減持股份，股價受壓，惟仍守穩10日線，後市只要守穩20日線18.9元，中線可吼位買貨，目標價24元，跌穿20日線止蝕。
碧桂園服務(06098)股價走勢就更加靚仔，中線拾級而上之勢未變，多條主要平均線順序向上，MACD重現牛叉，走勢利好，可吼位買入，目標價睇28元，止蝕位23元。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。