【即市分析】物管股短線調整係入市機會？

從基本面睇，中美貿易談判才初現曙光，但離完全解決仲有一大段路。所以，中央未來持續撐樓市、內需及推動基建已是「最基本」。內地樓價要大升機會唔大，但大跌亦不容許發生，皆因要保住銀行體系穩定。內房股成定海神針，物管股既受惠內房板塊穩定，本身又屬輕資產，沒有內房股普遍存在的高負債，投資價值比內房股更可取。

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