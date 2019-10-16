新股專輯：亞盛醫藥入場費3454元　中生製藥作基投

是次發售1,218.09萬股，10%作本地公開發售，集資最多4.16億元。集資所得約42%將用於研發及將核心產品HQP1351商業化；約13%將用於APG-1252持續及規劃臨床試驗；約19%將用於APG-2575持續及規劃臨床試驗；約19%將用於APG-115持續及規劃臨床試驗；約6%將用於APG-1387及APG-2449其餘臨床計劃的持續及規劃臨床試驗；約1%將用於營運資金及一般公司用途。

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