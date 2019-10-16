新股專輯：亞盛醫藥入場費3454元 中生製藥作基投
2019年10月16日 10:35
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(互聯網)
香港第十間尚未有盈利或收入生物科技企業亞盛醫藥(06855)周三(16日)起至下周一(21日)招股，每股招股價介乎32.2至34.2港元，一手100股入場費3,454.46元，預期本月28日首掛。美銀美林及花旗為聯席保薦人。
是次發售1,218.09萬股，10%作本地公開發售，集資最多4.16億元。集資所得約42%將用於研發及將核心產品HQP1351商業化；約13%將用於APG-1252持續及規劃臨床試驗；約19%將用於APG-2575持續及規劃臨床試驗；約19%將用於APG-115持續及規劃臨床試驗；約6%將用於APG-1387及APG-2449其餘臨床計劃的持續及規劃臨床試驗；約1%將用於營運資金及一般公司用途。
該公司引入中國生物製藥(01177)為基礎投資者，認購2,000萬美元等值股份，設6個月禁售期。
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