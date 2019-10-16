港股格局：沈慶洪料短線窄幅上落

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，市場關注施政報告有關地產政策方面，同時亦憂慮中美公布首階段貿易協議文本前，會否有變數，加上美國國會通過「香港人權與民主法案」，內地會如何回應，均會影響市場投資情緒。

他預期市場仍偏向觀望為主，恒指短期料維持區間上落，將在20天線26,200點至100天線27,000點之間徘徊，料直至有新消息出現才有方向。

有傳今日施政報告擬引用《收回土地條例》收回地產商土地，沈指出，視乎收回土地的用途為何。若然用作興建公屋，即未來私樓供應將會減少，樓價有機會再升。如果加強公私營合作方式進行，中長線對地產商亦有利。

不過，他同時表示，樓市短線走向仍視乎本地經濟，以及社會事件如何發展，建議地產股暫時仍以觀望為主。

他續稱，內地通脹進入「3」時代，但主要由豬肉價格上升所帶動，通脹壓力未如想像般高，預期短線內需股將繼續當炒，主要由於受環境因素影響不大，加上國策傾向鼓勵內需、刺激消費，料板塊仍會受資金追捧。

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