【即市分析】大行睇好美團染藍 紅底價在望？

內地的餐飲外賣速遞市場，經過一段時間的「鬥燒錢」競爭後，目前已是美團及餓了麼的天下，經營環境由是改善。美團單計第二季度錄盈利逾8億元人民幣，去年同期則蝕逾77億元人民幣，業績令市場憧憬其業務向好。

加上美團的營運策略緊貼潮流，以昨日(15日)的國際盲人節為例，美團亦有活動關懷盲人，與中國盲人協會合推「美團語音盲人定制應用」，用家可透過語音完成外賣程序，還指日後美團火車票、美團打車將陸續實現語音應用服務，反映公司經營方向多元，且愈來愈融入內地人的生活。

大行摩通最近發表報告指，美團去年第四季至今年第三季，於香港上市公司的市值排名第15位，有望獲快速納入恒指。該行指，最新一次恒指季檢結果將於11月8日收市後公布，並於12月6日收市後生效，假如美團獲納入，料權重為3.61%，將觸發11億美元被動資金買入，相當於9,700萬股，是過去日均成交額3.9倍。

再睇走勢，美團於去年9月份以69港元上市，後來股價一路潛水，至今年1月見40.25元新低才見底回升，近月重返水面後強勢畢現，昨收報90.75元，單日升逾3%，目前股價企穩多條平均日線上，建議候低87元附近小注買入。

不過，話說回頭，美團目前估值屬天價，支撐股價的關鍵是業績能否持續改善，未來若掉頭向下，宜守穿50天線81元止蝕。

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