【專家點評】港股尚未脫離險境

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火水未濟》變《火澤睽》之中，在易經中「火」性向上，本有利於大市反彈，但由於「未濟」卦和「睽」卦皆帶有水火不協調之象，預示着恒指在短期內的走勢或會高處不勝寒。

「未濟」卦辭曰: 「小狐汔濟，濡其尾。大意是一隻小狐狸趁旱季河水乾涸時，欲渡河覓食，卻因錯判形勢而落入水中。在易經中「旱季為火象，而「水則代表兇險，其卦意要告誡我們不要輕易被假象矇騙，所以《象》曰：「火在水上，未濟，君子以慎，辨物居方。同樣地「睽卦火在上為日，澤水在下終會被烈日蒸乾，釀成旱災及農作物失收。

承接上周反映香港苦況的易經四大難卦之一的《澤水困》，港府推行《禁蒙面法》近兩星期，但仍無助於紓緩當前困勢，修例風波至今已持續了數個月，令香港經濟前景面臨嚴峻的考驗，若港府無法及時有效地平息民怨，其禍害將比中美貿易戰更深，所以《序卦傳》曰：「家道窮必乖，故受之以睽，睽者乖也。」

另一方面，雖然近日大市受到中美口頭達成第一階段貿易協議的利好消息而振奮，但因缺乏細節，加上草擬文本需時數周之長，可見目前所謂的達成協議，只是用來敷衍民衆的權而之計。

睽者為乖離，不協調及無法一致之象，因此若相信港股目前已脫離險境，實在言之尚早。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。